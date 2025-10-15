Çerkezköy'de Otoparkta Patlama: 9 Kişi İtfaiye ile Kurtarıldı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde 4 kartlı apartmanın otoparkındaki bir otomobilde patlama meydana geldi. Olay sonrası araçta çıkan yangından yayılan dumanın kapladığı apartmanda mahsur kalan 9 kişi, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Tunç Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın otoparkında meydana geldi. Otoparkta park halindeki bir otomobilde büyük gürültüye patlama meydana geldi. Patlamanın ardından otomobilde ve yanında bulunan iki araçta yangın çıktı. Yangında yayılan duman, kısa sürede apartmanı sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, apartmandaki 53 kişiden 44'ü kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı, 9 kişi ise yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Bu 9 kişi de itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangın ise yapılan müdahale ile söndürüldü.

Olay sonrası Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı. Ardından açıklama yapan Çerkezköy Kaymakamı Günlü, yangında hiçbir vatandaşın zarar görmediğini belirterek, "Otoparkta araçta başlayan yangın, lastiklere siyaret ediyor. Lastiklerin yanmasıyla yoğun bir duman sarıyor apartmanı. Yangın sırasında apartmanımızda 20 dairede 53 vatandaşımız vardı ve hepsi sağ salim tahliye edildi. Şu anda dumanın tahliyesiyle ilgili itfaiye ekiplerimiz çalışıyor. Şu anda hastanede tedavi altında olan herhangi bir vatandaşımız yok. Vatandaşlarımızın konaklamaları ve diğer ihtiyaçlarıyla ilgili bütün talepleri karşılanacak. Bu anlamda henüz bize gelen bir talep yok ama olursa da karşılarız" dedi.

Araçlarda çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, apartmanda biriken dumanın tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.