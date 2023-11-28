Çerkezköy'de Otomobile Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki otomobile kar maskeli motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ü yaralandı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki otomobili takip eden ve yüzlerini kar maskesi ile kapatan motosikletteki 2 kişiden biri tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ü yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karacan Sokak üzerinde meydana geldi. V.C. yönetimindeki 55 ADV 790 plakalı otomobil seyir halindeyken, iddiaya göre kar maskesi bulunan motosikletteki 2 kişi tarafından bir süre takip edildi. Bir süre sonra motosikletten inen bir kişi, seyir halindeki otomobilde bulunan kişilere tabancayla art arda ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, kurşunların isabet ettiği E.D., C.D. ve İ.Ö., yaralandı. Sürücü V.C. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin yaptığı incelemede otomobile 10 kurşun isabet ettiği belirlendi. Bölgede ise 12 boş kovan bulundu. Otomobil, detaylı inceleme yapılmak üzere emniyetin otoparkına çekildi.

Otomobil sürücüsü V.C., ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Polis, silahlı saldırıda yaralanan 3 kişinin husumetlileri olduğu değerlendirilen ve motosikletle kaçan kar maskeli 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.