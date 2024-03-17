Çerkezköy'de Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Çerkezköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri O.T'ye ait otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 18 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri T.K'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar bonzai ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.