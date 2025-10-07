Haberler

Çerkezköy'de Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı, Sürücü Yaralandı

Çerkezköy'de Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı, Sürücü Yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrıldı. Sürücü A.H. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çerkezköy- Kapaklı yolunun Yünsa kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Çerkezköy'den Kapaklı istikametine giden A.H. yönetimindeki 37 PA 369 plakalı otomobil, Yünsa kavşağına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü A.H. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.H.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
