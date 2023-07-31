Çerkezköy'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Y.İ. yönetimindeki motosiklet, Çerkezköy - Çorlu kara yolu Veliköy Mahallesi yakınlarında T.D'nin kullandığı 59 ZC 142 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Y.İ'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kamyon sürücüsü T.D, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel