Çerkezköy'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 15 Yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı ve 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
İstasyon Mahallesi'nde, Y.İ'nin kullandığı 34 FA 0163 plakalı otomobil, A.Z. idaresindeki 34 EAA 259 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile yolcu minibüsü ve otomobilde bulunan 15 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.