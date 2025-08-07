Çerkezköy'de Mesire Alanında Darp Olayı: 5 Zanlı Tutuklandı

Çerkezköy'de Mesire Alanında Darp Olayı: 5 Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişiyi mesire alanında darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir kişiyi mesire alanında darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, U.İ, İl Jandarma Komutanlığına giderek, Kızılpınar Mahallesi'ndeki mesire alanında tanımadığı 5 kişi tarafından darbedildiğini öne sürdü.

İhbarın ardından jandarma ekipleri, şüphelilerin R.Y, M.Ş, S.K, F.G. ve F.G. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla 5 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu

Yatalak annesini döve döve komaya soktu: Para bul bana
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti

İsrail, Suriye'de istediğini alıyor: İlk fitili onlar ateşledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.