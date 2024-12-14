Çerkezköy'de Konteyner İmalathanesinde Yangın Çıktı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir konteyner imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde konteyner imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Güveniş Caddesi'nde konteyner üretilen imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevler kısa sürede söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen kişi sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
İşletmede yangın nedeniyle hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel