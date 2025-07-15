Çerkezköy'de Kaybolan Kişi Otel Odasında Yaralı Bulundu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine kayıp olarak aranan kişi otel odasında ağır yaralı halde bulundu.

Kızılpınar Mahallesi'nde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan A.T'nin (30) yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmada, A.T'nin Namık Kemal Bulvarı üzerindeki bir otelde olduğu tespit edildi.

Otele giden polis ve jandarma ekipleri, A.T'yi odasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış halde buldu.

A.T, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.