Çerkezköy'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı

Çerkezköy ilçesinde "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme" suçundan aranan bir zanlının ilçede olduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Zanlı Ü.S. ilçe merkezinde yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine İ.T'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

-Çorlu'da 60 bin makaron ele geçirildi

Çorlu ilçesinde 60 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçe merkezinde belirlenen 2 ev ve 2 iş yerinde yapılan aramada, 60 bin makaron, 2 makaron dolum makinesi ve 20 kilogram tütün ele geçirdi.

Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.