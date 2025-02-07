Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor

Devlet Bahçeli'den ameliyat sonrası ilk mesaj
Milletvekillerine trafikte 'ömür boyu' ceza muafiyeti

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
İsrail basını yazdı: Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı, Atina alarma geçti

Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı! Komşunun uykuları kaçtı
ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği 'Bombaların Anası'nı sonunda teslim ediyor

Trump, İsrail'in 25 yıldır ısrarla istediği bombayı teslim ediyor

Çerkezköy'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Çerkezköy'de Kar Yağışı Etkili Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kar yağışı etkili oldu. Çatıları ve yerleri kaplayan kar, temizleme çalışmalarıyla yollardan kaldırıldı. Bugün aralıklarla kar yağışı, yarın ise karla karışık yağmur bekleniyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Yağışlı sistemin etkisindeki ilçede gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle yağış kar olarak düştü.

Kısa sürede çatıları ve yerleri kaplayan kar bir süre sonra etkisini yitirdi.

Karayolları ve belediye ekipleri yollarda biriken karları temizledi, bazı yollara buzlanma olmaması için tuz ve solüsyon atıldı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü ilçede bugün aralıklarla kar, yarın ise karla karışık yağmur bekleniyor.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
img

Sır cinayet 4 yıl sonra çözüldü
img

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
img

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin'de 'Kazma, kürek var' denilen konteynerden 357 milyonluk araç çıktı

"Kazma, kürek var" dedikleri konteynerden Ferrari çıktı
Fatih Terim'in takımından gol yağmuru

Terim'in takımı yağmur gibi gol attı
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı

Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.