Çerkezköy'de Kar Yağışı Etkili Oldu
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kar yağışı etkili oldu. Çatıları ve yerleri kaplayan kar, temizleme çalışmalarıyla yollardan kaldırıldı. Bugün aralıklarla kar yağışı, yarın ise karla karışık yağmur bekleniyor.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Yağışlı sistemin etkisindeki ilçede gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle yağış kar olarak düştü.
Kısa sürede çatıları ve yerleri kaplayan kar bir süre sonra etkisini yitirdi.
Karayolları ve belediye ekipleri yollarda biriken karları temizledi, bazı yollara buzlanma olmaması için tuz ve solüsyon atıldı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü ilçede bugün aralıklarla kar, yarın ise karla karışık yağmur bekleniyor.