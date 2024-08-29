Çerkezköy'de kaçakçılık operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, kaçak sigara ve elektronik sigara ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, binlerce makaron, elektronik sigara, bandrolsüz puro ve tütün ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ve elektronik sigara ticareti yaptığı tespit edilen M.Y'nin Fatih Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.
Ekipler yaptıkları aramada, 8 bin 880 makaron, 23 elektronik sigara, 110 bandrolsüz puro ve 19 kilogram tütün ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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