Çerkezköy'de kaçakçılık operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ve elektronik sigara ticareti yaptığı tespit edilen M.Y'nin Fatih Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler yaptıkları aramada, 8 bin 880 makaron, 23 elektronik sigara, 110 bandrolsüz puro ve 19 kilogram tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.