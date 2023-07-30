Çerkezköy'de Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde yapılan ihbar üzerine çalışma başlattı. Şüpheliler yakalanırken, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, V.B, E.U. ve İ.B'yi kaçak kazı yaparken yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel