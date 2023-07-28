Çerkezköy'de Işık İhlali Yapan Kadın Sürücü Kaza Yaptı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Veliköy Kavşağı'nda ışık ihlali yapan bir kadın sürücünün neden olduğu kaza sonrası araçlar hurdaya döndü. Kazaya karışanlar arasında tartışma yaşandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Kavşağı'nda ışık ihlali yapan bir kadın sürücünün neden olduğu kaza sonrası araçlar hurdaya dönerken, kazaya karışanlar arasında tartışma yaşandı.

İlçeye bağlı Veliköy Mahallesi kavşağında ışık ihlali yapan bir kadın sürücünün neden olduğu kaza sonrası araçlar hurdaya döndü. Kaza sonrası 59 SG 600 plakalı araç sürücüsü Ö.K. ile kazaya karışan 59 TM 792 plakalı aracın sürücüsü M.D.'nin eşi arasında tartışma çıktı. Kadınların kavgasını gören vatandaşlar kavgayı ayırırken, kazaya itfaiye ekipleri müdahale etti.

Olay yerine gelen Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çevre güvenliği almalarının ardından polis kazayla ilgili rapor tutarken, görgü tanıklarının iddiasına göre Veliköy sapağından geçmekte olan 59 SG 600 plakalı aracın ışık ihlali yaptığı iddia edildi. Kaza sonrası 59 TM 792 plakalı aracın ise sağ arka tekeri yerinde koparken, kadınların kavgası çevredeki vatandaşlar tarafından ayrıldı. - TEKİRDAĞ