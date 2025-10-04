Çerkezköy'de İşçi Servisi Yayaya Çarptı: Ağır Yaralı

Haberler

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir işçi servisinin çarptığı H.Ö. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde işçi servisinin çarptığı yaya ağır yaralandı.

S.U. idaresindeki 59 S 2083 plakalı işçi servisi, Namık Kemal Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen H.Ö'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan H.Ö. sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
