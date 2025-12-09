Tekirdağ'da iki hükümlü saklandıkları çatı katında yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü saklandıkları evin çatı katında yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa Ağır Ceza İlamat Masasınca 4 farklı dolandırıcılık suçundan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Y. (28) ile Burhaniye İlamat ve İnfaz Bürosunca tasarlayarak öldürme suçundan 11 yıl 23 ay hapis cezası bulunan T.E'nin (27) Çerkezköy'de olduğunu tespit etti.

Hükümlülerin saklandığı adresi belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

İki hükümlü de evin çatı katında gözaltına alındı.