Çerkezköy'de Hırsızlık Yapan Kadınlar Yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde girdikleri daireden para ve altın çalan 4 kadından 3'ü yakalandı. Sık sık araç değiştiren kadınların tanınmamak için şık kıyafetler giyip, şapka ve gözlük taktıkları belirlendi.

Çerkezköy'de geçen günlerde bir sitedeki daireye kapı kilidini düşürme yöntemiyle giren hırsızlar, evden 1 adet 24 ayar altın zincir, 50 gramlık külçe altın, 20 gramlık külçe altın, 10 gramlık külçe altın, 3 adet 5 gramlık külçe altın, 18 gram altın, 55 bin TL nakit para çaldı. Ev sahibinin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık şüphelisi 4 kadının şık elbiseler giyip, şapka ve gözlük takarak kendilerine modern görünüm verdiği ve taksi, minibüs, halk otobüsü ve metrobüse binip izlerini kaybettirdiğini belirledi.

YAKALANDILAR

Takibe alınan şüphelilerin, Çerkezköy'e gelip ardından taksi ile İstanbul'un Silivri ilçesine gittiği, buradan da Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldiğini belirledi. Düzenlenen operasyonla şüphelilerden 3'ü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde 1 İngiliz anahtarı, 1 maymuncuk diye tabir edilen anahtar kalıbı, 3 lehim teli, dil düşürmede kullanılan plastik aparat ile kendilerini gizlemek için uzun boy kadın kıyafetleri ele geçirildi.

SUÇ KAYITLARI KABARIK

Çerkezköy'e getirilen şüphelilerden Filiz T.'nin (40) 40 evden hırsızlık suç kaydı ve 15 firar dosyası, Meryem Ç.'nin (29) 51 evden hırsızlık ve 35 firar dosyası, Döne D.'nin (42) 30 yıl 10 kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Döne D.'nin yeni doğum yapması nedeniyle cezasında 1 yıl 6 ay erteleme aldığı tespit edildi. Döne D., hakkındaki başka bir dosya nedeniyle İstanbul Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüpheli Filiz T. ile Meryem Ç., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında diğer şüphelinin yakalanaması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.