Çerkezköy'de Fabrika Yangını: Patlama Sesleri ve Güvenlik Önlemleri

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir kauçuk ve kalıp fabrikasında çıkan yangın, hemen bitişikteki parfüm üretim tesise sıçradı. Alevlerin sardığı tesisten zaman zaman patlama sesleri duyuluyor. Havanın rüzgarlı olduğu bölgede itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Diğer yandan jandarma ve polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel