Çerkezköy'de Fabrika Yangını: Patlama Sesleri ve Güvenlik Önlemleri

Çerkezköy'de Fabrika Yangını: Patlama Sesleri ve Güvenlik Önlemleri
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki kauçuk ve kalıp fabrikasında çıkan yangın bitişikteki parfüm üretim tesisine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir kauçuk ve kalıp fabrikasında çıkan yangın, hemen bitişikteki parfüm üretim tesise sıçradı. Alevlerin sardığı tesisten zaman zaman patlama sesleri duyuluyor. Havanın rüzgarlı olduğu bölgede itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Diğer yandan jandarma ve polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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