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Çerkezköy'de Deri Fabrikasında Yangın Çıktı

Çerkezköy'de Deri Fabrikasında Yangın Çıktı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir deri üretim fabrikasında çıkan yangın, 20 saatlik yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde deri üretimi yapan fabrikada dün çıkan yangın söndürüldü.

Çıkışından 9 saat sonra gece yarısı kontrol altına altına alınan yangın sabah saatlerinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesine bağlı yaklaşık 20 itfaiye aracı, İl Emniyet Müdürlüğüne ait 2 TOMA ve 2 AFAD ekibinin yoğun mücadelesi sonucu tamamen söndürüldü. Yangının söndürülmesi sonrası soğutma çalışmaları devam etti.

Yangınla mücadele çalışması ekiplerin 20 saatlik mesai ile tamamlandı.

Dün öğleden sonra Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde deri üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarında bulunmuştu.

Yangına müdahale için bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Fabrika, araç ve yaya girişine kapatılmış, vatandaşlar tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırılmıştı.

Yangında dumandan etkilenen 2 işçi ile yüksekten düşerek hafif yaralanan bir itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

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