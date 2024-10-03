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Çerkezköy'de Deri Fabrikasında Yangın Çıktı

Çerkezköy'de Deri Fabrikasında Yangın Çıktı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan deri üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangın nedeniyle bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, deri üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde deri üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezine yangın ihbarında bulundu.

Yangına müdahale için bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrika, araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

Yangına, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlı yaklaşık 20 itfaiye aracı ve 2 AFAD ekibi müdahale ediyor.

Fabrikanın içerisinde alevler devam ederken bölgeden yoğun siyah duman öbeği etrafa yayılıyor.

Yangında dumandan etkilenen 2 işçi ile yüksekten düşen hafif yaralı itfaiye eri ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

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