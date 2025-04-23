Çerkezköy'de Deprem Sırasında Balkondan Atlayan Üç Kişi Yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından balkonlarından atlayan iki kişi ve kaçarken düşen bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, deprem sırasında balkondan atlayan 2 kişi ile kaçmak isterken yolda düşen bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Çerkezköy ve Veliköy Mahallesi'nde deprem sırasında evlerinin balkonundan atlayan 2 kişi ile kaçmak isterken yolda düşen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel