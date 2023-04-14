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Çerkezköy'de Cinayet Şüphelisi Tutuklandı

Çerkezköy'de Cinayet Şüphelisi Tutuklandı

Güncel Haberler

Yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalanan Haci Güler, Ebubekir Akın'ı tanımadığını söyledi. Mahkemeye çıkarılan Güler, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip tarafından yurt dışına kaçmaya hazırlanırken, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalanıp kente getirilen cinayet şüphelisi Haci Güler, emniyetteki ifadesinde Ebubekir Akın'ı tanımadığını söyledi. Yusuf Y. ile husumetleri bulunduğunu belirten Haci Güler, karşılaştıklarında birbirlerine hakaret ettiklerini, kaçarken havaya ateş ettiğini ifade etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye getirilen Haci Güler, basın mensuplarının sorularına "Allah'ın dediği olur" cevabını verdi. Mahkemeye çıkarılan Güler, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Çerkezköy Tekirdağ Güncel Haberler

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