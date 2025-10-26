Çerkezköy'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada A.D. ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı.
İstasyon Mahallesi Alper Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavganın büyümesiyle A.D. bıçaklanarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan A.D, daha sonra Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi. A.D'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polis olayla ilgili F.T. ve V.T'yi gözaltına aldı.
