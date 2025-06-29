Çerkezköy'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Namık Kemal Bulvarı üzerinde A.G. ile A.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, A.G'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan A.G, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı.