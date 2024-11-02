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Çerkezköy'de Bebeğe İstismar İddiası: Baba Cezaevinde İntihar Etti

Çerkezköy'de Bebeğe İstismar İddiası: Baba Cezaevinde İntihar Etti
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Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, 9 aylık bebeğe cinsel istismarda bulunan babanın cezaevinde intihar ettiğini açıkladı. Olayla ilgili olarak anne ve baba tutuklanmıştı. Türkiye'de çocuklara yönelik artan şiddet ve istismar vakalarına dikkat çekildi.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla tutuklanan babanın cezaevinde intihar ettiğini söyledi.

Gürcün, Çerkezköy Adliyesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmayı yakından takip ettiklerini belirtti.

Anne ve babanın dün başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandığını hatırlatan Gürcün, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz aylarda da bildiğiniz gibi Malkara'da meydana gelen çocuğa dönük devam eden bu elim olayların bir yenisini de maalesef Çerkezköy'de gördük. Bildiğiniz gibi soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı. Bebeğin öz anne ve babası olan bu kişiler dün cezaevine gönderilmişti. Bu sabah saatlerinde babasının kalmakta olduğu Tekirdağ Cezaevi'nde intihar ederek hayatına son verdiği bilgisi bizlere ulaştı. Gelinen aşama itibarıyla dosyada annesi tutuklu olmaya devam etmekte."

Gürcün, soruşturma makamının olayı titizlikle yürüttüğünü dile getirdi.

Türkiye'de özellikle son zamanlarda çocuğa dönük artan şiddet ve istismar vakalarının kötü boyutlara geldiğini belirten Gürcün, şunları kaydetti:

"İntihar eden şahsın bir not bırakıp, sabah saatlerinde tuvalete giderek intihar ettiği bilgisi bizimle paylaşıldı. Kamuoyunda çeşitli söylentiler dönmekte. Bu açıdan durumun bu şekilde gerçekleşmiş olduğunu en yetkili mercilerden öğrenmiş bulunuyoruz."

Gürcün, bebeğin durumunu da yakından takip ettiklerini belirtti.

Dün, Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde anne F.G'nin, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu güvenlik güçlerine bildirmiş, ihbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında anne F.G. ve baba G.Ş. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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