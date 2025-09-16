Haberler

Çerkezköy'de Babasını Öldüren Oğul Tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, babası S.G.'yi öldürdüğü iddia edilen oğlu Y.G. tutuklandı. Olay sonrası yapılan çalışmalarda, aile üyeleri gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde babasını öldürdüğü iddiasıyla oğlu tutuklandı.

Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde 13 Eylül'de S.G. (44), bir barakada silahla başından vurulmuş halde bulunması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kızılpınar Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları çalışmaların ardından S.G'nin eşi, iki oğlu ve yengesini gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, S.G'nin oğlu Y.G. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
