Çerkezköy'de Aranan Hükümlü Yakalandı

Çerkezköy'de Aranan Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, farklı suçlardan 20 yıl 11 ay hapis cezası bulunan G.A., jandarma ekiplerince yakalandı ve cezaevine konuldu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir hükümlü yakalanıp cezaevine konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, farklı suçlardan 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A'nın ilçe merkezinde olduğunu tespit etti.

Operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
MasterChef yarışmacısı Azize Polat'ın son hali görenleri şaşırttı

MasterChef yarışmacısının son hali görenleri şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı

Onu bu hale Süper Lig devinin yıldızı getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.