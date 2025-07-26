Çerkezköy'de Aranan Hükümlü Yakalandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, farklı suçlardan 20 yıl 11 ay hapis cezası bulunan G.A., jandarma ekiplerince yakalandı ve cezaevine konuldu.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir hükümlü yakalanıp cezaevine konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, farklı suçlardan 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A'nın ilçe merkezinde olduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel