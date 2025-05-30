Çerkezköy'de Aranan Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hakkında 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, ilçede yaptığı çalışma sonucunda başkasına ait bilgileri kullandığı belirlenen V.E'nin 9 ayrı suçtan arandığı ve 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi.