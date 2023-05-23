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Çerkezköy'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Çerkezköy'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Çerkezköy ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çerkezköy ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fevzipaşa Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak'taki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yoğun duman oluşan apartmanın 4'üncü katında biri çocuk 3 kişilik aileyi merdiven yardımıyla bulundukları yerden tahliye etti.

Bu kişilere tedbir amacıyla ambulansta oksijen takviyesi yapıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle apartmanda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

İtfaiye Güncel Haberler

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