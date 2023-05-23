Çerkezköy'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü
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Çerkezköy ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çerkezköy ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fevzipaşa Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak'taki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yoğun duman oluşan apartmanın 4'üncü katında biri çocuk 3 kişilik aileyi merdiven yardımıyla bulundukları yerden tahliye etti.
Bu kişilere tedbir amacıyla ambulansta oksijen takviyesi yapıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle apartmanda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel