Çerkezköy'de Anız Yangını Söndürüldü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İstasyon Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstasyon Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında yaklaşık 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü.