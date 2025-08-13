Çerkezköy'de 6. Kattan Halı Düşmesi Sonucu Kadın Yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yürüyüş yapan bir kadının üzerine 6. kattan halı düştü. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı kadın hastaneye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın 6'ncı katından üzerine halı düşen kadın yaralandı.

Kızılpınar Mahallesi Bahar Caddesi'nde yürüyüş yapan Ç.S'nin üzerine, bir apartmanın 6'ncı katından halı düştü.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı.

Yaralı kadın Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
