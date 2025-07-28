Çerkezköy'de 5. Kattan Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 5. kattan beton zemine düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, K.C.Y. (20), Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde oturduğu apartmanın 5. kattaki balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptığı kontrolde K.C.Y'nin öldüğünü belirledi.

Gencin cenazesi, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.