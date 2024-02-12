Çerkezköy'de 3 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, satışa hazır 3 ton 638 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili işletme sahibi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 3 ton 638 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yüklü miktarda kaçak nargile tütününün piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.
Ekipler belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, satışa hazır 3 ton 638 kilogram kaçak nargile tütünü buldu.
Olayla ilgili işletme sahibi H.Ö. gözaltına alındı.????????