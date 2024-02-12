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Çerkezköy'de 3 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, satışa hazır 3 ton 638 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili işletme sahibi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 3 ton 638 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yüklü miktarda kaçak nargile tütününün piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

Ekipler belirlenen adrese yaptıkları operasyonda, satışa hazır 3 ton 638 kilogram kaçak nargile tütünü buldu.

Olayla ilgili işletme sahibi H.Ö. gözaltına alındı.????????

Kaynak: AA / Güncel

Çerkezköy Tekirdağ Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık Güncel Haberler

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