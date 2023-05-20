Çerkezköy'de 19 Mayıs coşkusu

Çerkezköy'de binlerce kişi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi. Belediye Başkanı Vahap Akay, konuşmasında 19 Mayıs'ın önemine vurgu yaparak, bağımsızlık mücadelesinin destansı bir mücadele olduğunu belirtti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Çerkezköy'de büyük bir coşku ile kutlandı. Belediye Başkanı Vahap Akay, "Bizler 19 Mayıslara sahip çıkmak için buradayız. Bu vatana, bu bayrağa sahip çıkmak için buradayız. Bu vatanı sokakta bulmadık diye haykırmak için buradayız" dedi.

Binlerce Çerkezköylü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Çerkezköy Belediyesi tarafından saat 20.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen fener alayına katılarak, ellerinde meşaleler ve ay yıldızlı bayraklarla, marşlar eşliğinde Kentpark'a yürüdüler.

Fener alayının Kentpark'a ulaşmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı, hep bir ağızdan coşku ile okundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sahneye çıkan Belediye Başkanı Vahap Akay sözlerine, "Kıymetli genç arkadaşım, 19 Mayıs'ın bağımsızlık ateşini içinde yaşatan, nabzı Cumhuriyet ile birlikte atan, kalbi, memleket sevgisiyle, vatan sevgisiyle, bayrak sevgisiyle dolup taşan, benim sevgili kardeşlerim, abilerim, ablalarım, komşularım" diyerek başladı.

"İLK ADIMIN AYAK SESLERİNİN ADIDIR 19 MAYIS"

Başkan Akay, 19 Mayıs 1919 tarihinin önemine dikkat çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir başlangıç 19 Mayıs. Bu aziz vatanın hürriyeti ve bağımsızlığı için Anadolu topraklarına attığı o ilk adımın ayak sesleri. Gözlerini vatan topraklarına dikenlere başkaldırının sesi. Tüm dünyaya haykırışın adı 19 Mayıs.

"BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"

Yarım kalan aşkların, sil baştan sevdaların adı 19 Mayıs. Yeşerecek yepyeni umutların, yeniden başlamanın, mutlu yarınların, her şeye rağmen bırakmadan, 'Buradayım' diyebilmenin adıdır 19 Mayıs. Büyük Türk Milleti'nin tüm dünyaya haykırışı, 'Biz bitti demeden bitmez' diyebilmenin adıdır 19 Mayıs.

"DESTANSI BİR MÜCADELENİN ADIDIR 19 MAYIS"

Uzun yıllar boyunca, cephelerde yüzbinlerce canını vermiş, yorgun ve fakir bir ulusun, zor ve ağır şartlarda bir ateşkesin ve bu zor şartlarda dahi kendinden başka, tahtından başka hiçbir şey düşünmeyenlerin, Vahdettinlerin, beceriksiz, zavallı Damat Feritlerin içinden çıkarak hedefine şaşmadan, cesurca yürüyenlere, bize yol gösterenlere sevginin adıdır 19 Mayıs.

İşte bu akşam, 104 yıl önce; umutların bittiği, tükendiği o anda, içeride ve dışarıda türlü düşmanlıklarla mücadele edebilen, 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların, vatan toprağı Canım İzmir'e çıktıklarında dahi umudunu yitirmeyenlerin, o bağımsızlık mücadelesini anlamak, onlardan ilham almak için buradayız bu akşam.

"YOKTAN NELERİ VAR ETTİĞİMİZİ HATIRLIYORUZ"

Neden buradayız bu akşam? Neden her 19 Mayıslarda buluşuyoruz meydanlarda? Neden yürüyoruz yan yana, kol kola? Hatırlıyoruz! Yan yana geldiğimizde, omuz omuza verdiğimizde, yoktan neleri var ettiğimizi hatırlıyoruz. Yan yanayken aynı gemide, Karadeniz'in hırçın dalgalarından Anadolu'ya korkmadan yol alan bir avuç cesur yüreği!

Hatırlıyoruz! Sonra bir mısranın sesi çınlıyor kulaklarımızda. Diyor ki mısranın sesleri 'Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini' diyen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güç veren sesini hatırlıyoruz kulaklarımızda.

"MİLLİ MÜCADELEDE BÜYÜK BEDELLER ÖDENDİ"

İşte 19 Mayıs'ın gerçek sahipleri, genç arkadaşlarım, genç kardeşlerim. Bu toprakların geleceği, tıpkı bugün gibi 104 yıl evvel de bizlere, sizlere emanet edildi. 104 yıl evvel, 19 Mayıs'ta başlayan Milli Mücadelede ne bedeller ödendi.

Bu topraklarda yaşayan, gözlerini Atatürk'ün açtığı yola, gösterdiği hedefe diken genç arkadaşlarım. Biz memleketin 7 coğrafyasında aynı acıları yaşayanlarız. Birlikte aynı Türküleri söyleyen, ayrısı, gayrısı olmayan çocuklarıyız biz.

"AYNI BAYRAK ALTINDA KARDEŞİZ BİZ"

Halayları çeken biziz, horonları tepen biziz, vals yapan da biziz, dans eden de biziz. Dizlerini yere vura vura, başı dik, gururla Zeybek oynayan da biziz, aynı bayrak altında kardeşiz biz.

Bugün bizi bekleyen aydınlık geleceğe, ona umutla bakma zamanı. Ayrılıklardan, ayrışmalardan, ötekileştirmelerden, kavgalardan uzak, birbirimize tutunarak, güç alarak, kalple, aşkla, sevgiyle bu topraklara sahip çıkma zamanı bugün.

Bu ülkenin gençleri, aydınlık Türkiye'nin mimarları bizleriz. Şimdi aynı marşları birlikte haykırarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda, geçmişimizden, tarihimizden ders alarak, kurduğu Cumhuriyeti hep birlikte güçlendireceğiz.

"BU VATANI SOKAKTA BULMADIK DİYE HAYKIRMAK İÇİN BURADAYIZ!"

Bizler, 19 Mayıslara sahip çıkmak için buradayız. Bu vatana, bu bayrağa sahip çıkmak için buradayız. Bu vatanı sokakta bulmadık diye haykırmak için buradayız. Memleketi aydınlık yarınlarla buluşturmak için, sımsıkı sarılıp, el ele tutuşup, 'Sanmasınlar asla seni benden ayrı' diye şarkılar söylemek için buradayız.

"ATATÜRK SEVGİNİZ HİÇ BİTMESİN"

Biz buradayız! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeyiz. Bu güzel 19 Mayıs gecesinde, tüm hemşerilerime, genç arkadaşlarıma sevgilerimiz, saygılarımı gönderiyorum. Atatürk sevginiz hiç bitmesin. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."

KÖFN SAHNE ALDI

Başkan Vahap Akay'ın konuşmasının ardından sahneye sevilen grup KÖFN çıkarak birbirinden güzel şarkılarını Çerkezköy halkı için seslendirdi.