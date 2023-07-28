Çerkezköy'de 15 Bin 800 Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılan operasyonda, bir şüphelinin iş yerinde 15 bin 800 makaron ve 8 kilogram tütün ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.