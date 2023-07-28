Çerkezköy'de 15 Bin 800 Makaron Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılan operasyonda, bir şüphelinin iş yerinde 15 bin 800 makaron ve 8 kilogram tütün ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 15 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.S'nin makaron ve tütün ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler şüphelinin Atatürk Mahallesi'ndeki iş yerinde yaptığı aramada, 15 bin 800 makaron ve 8 kilogram tütün ele geçirdi.
Şüpheli E.S, gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel