Çerkezköy'de 100 Yataklı Hastane Hizmete Girdi

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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi tarafından yaptırılan 100 yataklı hastane, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Vali Recep Soytürk, hastanenin vatandaşa uzun yıllar sağlık hizmeti vereceğini belirtti.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) tarafından yaptırılan 100 yataklı hastane İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Hastanesinin teslim tutanağı, Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Recep Soytürk, İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Natan Yakuppur tarafından imzalandı.

Vali Soytürk, ÇOSB Kapaklı Devlet Hastanesi'nin uzun yıllar vatandaşlara sağlık hizmeti vereceğini belirtti.

Hastanenin yapımında emeği geçen Sözdinler ve sanayicilere teşekkür eden Soytürk, hastanenin kente hayırlı olmasını dildi.

-Üreticiler "Cuma Buluşmaları" kapsamında bilgilendiriliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

Cuma Buluşmaları kapsamında 11 ilçede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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