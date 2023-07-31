Çerkezköy-Çorlu yolu Veliköy mevkiinde trafik kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Çerkezköy-Çorlu yolu Veliköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çerkezköy- Çorlu yolu Veliköy mevkiinde hafriyat kamyonunun ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Tekirdağ Çerkezköy- Çorlu yolu Veliköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Çerkezköy'den Çorlu'ya seyir halinde ilerleyen Y.İ. yönetimindeki motosiklet, Veliköy mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamette seyir halinde olan S.T. yönetimindeki 59 YV 772 plakalı hafriyat kamyonuna sağdan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak hafriyat kamyonunun altına giren motosiklet sürücüsünü fark eden kamyon sürücüsü S.T. aracını durdurarak, 112 ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda jandarma ve polis ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Y.İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Y.İ.'nin cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, hafriyat kamyonu sürücüsü S.T. gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ