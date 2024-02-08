Çerkezköy 75. Yıl Ortaokulu Öğrencisi Berfu Canseven Ulusal Resim Yarışmasında Üçüncü Oldu
Çerkezköy 75. Yıl Ortaokulu öğrencisi Berfu Canseven, Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen 'Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma' temalı ulusal resim yarışmasında üçüncü oldu. İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende Canseven'e bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.
Çerkezköy 75. Yıl Ortaokulu öğrencisi Berfu Canseven, Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen "Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma" temalı ulusal resim yarışmasında üçüncü oldu.
Ortaokul kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olan Canseven için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.
İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlhan Koçer, Canseven'i tebrik etti.
Öğrenciye bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.