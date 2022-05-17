ÇERKEZ SÜRGÜNÜNDE AYRILAN KIZ KARDEŞLERİ AYA BAKARAK ANDILAR - Haberler

DÜZCE'de, Çerkez sürgününün 158'inci yılında Kafkas kökenli vatandaşlar, sürgünde ayrılmak zorunda kalan kız kardeşlerin birbirlerini hatırlamak için verdikleri sözü, koyun kemiği deliğinden yeni aya bakarak yaşattı.

Rus-Kafkas Savaşı sonrasındaki 1864 yılındaki Çerkez sürgününde ayrılmak zorunda kalan kız kardeşlerin birbirlerine verdikleri sözü yerine getirmek isteyen Çerkezler, dün gece koyun kemiğinden yeni aya baktı. Çerkez efsanesi olan saksağan oyuğu hikayesine göre köylerde yaşayan 2 kız kardeş birbirinden ayrılır. Kız kardeşlerden biri Türkiye'ye gönderilirken, diğeri Kafkasya'da kalır. Ayrılık anı geldiğinde kız kardeşler bir daha görüşemeyeceklerini düşünerek, saksağan oyuğu denilen koyun kemiğinin boşluğundan yeni aya bakarak birbirlerini hatırlama sözü verirler.Düzce Adige Kültür Derneği tarafından organize edilen etkinliklerle 21 Mayıs 1864 yılında yaşanan sürgün anmaları başladı. Çerkezler, yeni ay çıkar çıkmaz 2 kız kardeşin anısını yaşatmak adına saksağan oyuğu adı verdikleri koyun kemiği ile yeni aya baktılar. Hikaye hakkında bilgiler veren Düzce Adige Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Jan, 'Sürgün döneminde birbirinden ayrılmak zorunda kalan kız kardeşlerin hikayesidir. Ayrılık aşamasında olan kız kardeşler birbirlerine söz verirler, saksağan kemiğinin deliğinden dolunaya baktıklarında birbirlerini hatırlayacaklarını ve anacaklarına dair söz verirler ve her dolunayda bunu uygularlar. Bu hikaye Çerkezler arasında yaygınlaşır. Gençlerimiz, çocuklarımız bu eylemi gerçekleştirmeye başlarlar' diye konuştu. Sürgünde ailelerin parçalandığını ifade eden Hakan Jan, 'Biz kökleri ile Kafkasya'ya bağlı bir toplumuz. Sadece Türkiye değil, Ürdün, Suriye, Balkanlar'da ve Amerika gibi yerlerde yaşayan kardeşlerimiz mevcut. Onlar da 21 Mayıs ve öncesinde ata topraklarında yaşanan acıları anarlar. Bu ve bunun gibi benzeri hikayeleri canlandırırlar dedi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel