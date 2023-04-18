Çerkeşliler iftar sofrasında buluştu

Çerkeş Belediyesi tarafından düzenlenen halk iftarında yaklaşık 4 bin kişi birlikte orucunu açtı.

Çerkeş Belediyesi tarafından düzenlenen halk iftarında yaklaşık 4 bin kişi birlikte orucunu açtı.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programı öncesi ilahiler söylendi, dua edildi. Programda vatandaşlar, akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açtı.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlarla gönül sofrasında birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Çerkeşlilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Sopacı, "AK Parti'li bir belediye başkanı olarak yapmış olduğumuz her çalışmada bizden desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çankırı Milletvekillerimiz Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Salim Çivitcioğlu'na şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyor, hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi.

Programa Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Atkaracalar Belediye Başkanı Harun Oflaz, Saçak Belediye Başkanı Ramazan Yarım, Çardaklı Belediye Başkanı Osman Yılmaz ile şehit ve gazi aileleri ve vatandaşlar katıldı.