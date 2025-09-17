Haberler

Çerkeş Vergi Dairesi Müdürü İlknur Şen Esnafları Ziyaret Etti

Güncelleme:
Çerkeş Vergi Dairesi Müdürü İlknur Şen, yeni kurulan vergi dairesini tanıtmak amacıyla esnaf ziyaretinde bulundu ve işletmelere hizmetleri hakkında bilgi verdi.

İlçede yeni kurulan Vergi Dairesi Müdürlüğüne atanan İlknur Şen ile eski Çerkeş Malmüdürü Ferhat Uvaçin, ilçede faaliyetlerini sürdüren vergiye uyumlu gelir ve kurumlar vergisine tabi iş yerleri ve işletmelere ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretler kapsamında esnafla tanışan Şen, yeni faaliyete geçen Vergi Dairesi Müdürlüğü konsepti ve hizmetlerini anlattı.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
