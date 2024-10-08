Çerkeş'te Yeni Çarşı Projesi Tamamlandı, Atatürk Heykeli Kent Meydanında
Çerkeş'te inşa edilen yeni çarşı projesi kapsamında Atatürk heykeri kent meydanına yerleştirildi. Proje, 3 bin 500 metrekarelik alanda yapılarak içinde yer altı otoparkı ve yeşil alanlar barındırıyor.
Çerkeş'te yapılan yeni çarşı projesi kapsamında kent meydanına Atatürk heykeli konuldu.
İlçede 3 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilen yeni çarşı projesinin sonuna gelindi.
İçerisinde 72 araç kapasiteli yer altı otoparkı, yeşil alanlar, dinlenme alanlarının bulunduğu proje kapsamında Atatürk'ün Büyük Taarruz'daki fotoğrafının heykeli hazırlanarak kent meydanına konuldu.