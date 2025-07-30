Çerkeş'te Traktör Römorkuna Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otomobilin traktörün römorkuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mustafa Samet Aksu (24) idaresindeki 06 FJ 9585 plakalı otomobil, Çerkeş-Dikenli kara yolu Kadıköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen A.Ç. yönetimindeki 18 AS 148 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi, traktörde bulunan M.Y, S.A.Y. ve J.M. yaralandı.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
Miras kavgası vahşetle bitti, yengesini vurup intihar etti

Yengesini tüfekle vurup intihar etti! Nedeni akılalmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'in şartı kabul edildi! CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak

Özel'in şartı kabul edildi! CHP çözüm komisyonuna katılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.