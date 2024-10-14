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Çerkeş'te TOKİ Konutlarının Anahtarları Teslim Edilmeye Başladı

Çerkeş'te TOKİ Konutlarının Anahtarları Teslim Edilmeye Başladı
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Çerkeş'te İstasyon Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 165 konut, 4 ticarethane ve 1 caminin anahtarları hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Hak sahipleri, evlerini beğendiklerini ve teslim aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Çerkeş'te yapımı tamamlanan TOKİ konutlarının anahtarları hak sahiplerine teslim ediliyor.

İstasyon Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 165 konut, 4 ticarethane ve 1 cami projesinde sona gelindi.

Konutların tamamlanmasıyla birlikte hak sahiplerine anahtarlar teslim edilmeye başlandı.

Anahtarını teslim alan hak sahiplerinden Hilmi Köse, evlerini teslim aldıklarını, içini gezdiklerini ve çok beğendiklerini belirtti.

Hak sahiplerinden Alparslan Duvarcı da evlerini bugün itibariyle teslim aldıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Gülbeyaz Kaya da senelerdir beklediklerini belirterek heyecanlı olduklarını ve evlerini çok beğendiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel

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