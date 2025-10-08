Haberler

Çerkeş'te Tarihi Taş Bloklar Ele Geçirildi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yapılan devriye sırasında, Doğu Roma Dönemi'ne ait tarihi taş bloklar bulundu. Jandarma ekiplerinin Hacılar köyünde R.K'ye ait evin bahçesinde keşfettiği taşlar, Çankırı Müze Müdürlüğü'ne bildirildi.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
