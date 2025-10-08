Çerkeş'te Tarihi Taş Bloklar Ele Geçirildi
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yapılan devriye sırasında, Doğu Roma Dönemi'ne ait tarihi taş bloklar bulundu. Jandarma ekiplerinin Hacılar köyünde R.K'ye ait evin bahçesinde keşfettiği taşlar, Çankırı Müze Müdürlüğü'ne bildirildi.
Ev sahibi, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
