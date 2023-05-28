Çerkeş'te selin verdiği zarar görüntülendi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan sağanak sonucu zarar gören yol ve tarım arazileri görüntülendi. İlçede dün akşam saatlerinde başlayarak etkisini artıran sağanak sonrası ilçeye bağlı Türbaşı köyünde 3 evle bazı ahırlar ve tarım arazileri zarar gördü. Köyde sel sularının zarar verdiği yollar ve tarım arazileri günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Sel sularının taşıdığı çamur sonucu ulaşıma kapanan Kızılcahamam Çerkeş kara yolu temizlenerek ulaşıma açıldı.