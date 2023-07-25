Çerkeş'te Sanayi Bölgesi ve Şehir Merkezi İçin Trafo Merkezi Kuruluyor

Çerkeş ilçesinde, sanayi bölgesi ve şehir merkezindeki elektrik sorununu çözecek trafo merkezinin kurulum çalışmaları başladı. Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'ne 154 KV'lik trafo merkezi için ilk kazmanın vurulduğunu duyurdu.

Çerkeş ilçesinde sanayi bölgesi ve şehir merkezindeki elektrik sorununu çözecek trafo merkezinin kurumu için çalışmaların başladığı bildirildi.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'ne 154 KV'lik trafo merkezi için ilk kazmanın vurulduğunu belirtti.

İlçede de elektrik kesintilerinin sona ereceğini aktaran Sopacı, "Çerkeş Organize Sanayi Bölgemize 154 KV'lil trafo merkezi kurulumu için ilk kazma vuruldu. Büyüyen ve gelişen ilçemiz Çerkeş'imize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.