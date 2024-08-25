Çerkeş'te saman balyalarının bulunduğu yerde çıkan yangın kontrol altına alındı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saman balyalarının istiflendiği yerde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak 500 balya samana zarar verdi. Jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek yangın söndürüldü.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saman balyalarının istiflendiği yerde çıkan yangın söndürüldü.
Bayındır köyü Kürüz Mahallesi'nde saman balyalarının istiflendiği alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yangın 500 balya samana kısa sürede yayıldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, jandarma ile Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü, Çerkeş, Saçak ve Çardaklı itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yangın ekiplerin çalışmasıyla evlere sıçramandan kontrol altına alındı.
Ekiplerin yangını soğutma çalışması devam ediyor.