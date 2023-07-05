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Çerkeş'te Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 9 Yaralı

Çerkeş'te Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 9 Yaralı

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Çerkeş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çerkeş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Sürücü ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil D-100 kara yolu Kurtçimeni mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede S.N.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken her iki araçta bulunan H.A, O.A, B.Ç, D.H, H.Ş, A.Ş, F.Ç, Ö.Ö. ve S.İ. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Çankırı ve Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel

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