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Çerkeş'te Orman Benim Etkinliği Gerçekleştirildi

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Çerkeş'te orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler kapsamında 'Orman Benim' etkinliği düzenlendi. Çerkeş Atatürk Ormanı'nda gerçekleştirilen programda, çöpler toplandı.

Çerkeş'te orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek için vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen kampanya kapsamında Çerkeş Atatürk Ormanı'nda program düzenlendi.

Burada Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Kaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Akoğlu, Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü personeli, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cengiz Yılmaz, İl Genel Meclisi Üyesi Murat Ercan, kamu kurum ve kuruluşu çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katılımıyla ormandaki çöpler toplandı.

Kaynak: AA / Güncel

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